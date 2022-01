Grupo é multado em 3,6 milhões por soltar balões em Itapevi

Um grupo de 46 pessoas foi autuado em R$ 3,6 milhões por envolvimento na soltura de balões em Itapevi, no domingo (23).

A Polícia Militar Ambiental de Barueri chegou aos infratores após ter sido informada da prática ilícita. Ao chegar no endereço, um sítio localizado na Rua dos Artistas, na Vila Belmira, os policiais encontraram dois balões soltos no ar.

Um dos balões foi visto em Bauru, cerca de 300 km de distância, de acordo com o G1. A maioria das pessoas tentou fugir pela mata com a chegada da PM. No local, foram apreendidos carretéis, rolos de linha, maçaricos, cordas e butijão de gás.

A PM Ambiental registrou 46 Autos de Infração Ambiental(AIA),totalizando R$ 3,6 milhões em multas. Três pessoas foram levadas à Delegacia de Itapevi para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como crime ambiental de fabricar, vender, transportar e soltar balões.