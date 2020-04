Grupo Pixote promove live daqui a pouco; assista aqui

Nesta segunda-feira (20), às 20h, o grupo Pixote leva ao público grandes sucessos de sua trajetória numa live direto de seu canal oficial no YouTube – ASSISTA ABAIXO:

O evento faz parte do movimento #AmeFazerSuaParte, da Ame Digital, que arrecadará doações durante a transmissão para a organização social Gerando Falcões.

Publicidade

O valor será destinado para ações em prol ao enfrentamento da covid-19. Como incentivo, a Ame vai oferecer 50% de cashback, com limite de R$ 10. Ou seja, quem doar R$ 20 receberá R$ 10 de volta na sua conta no aplicativo.

Confira as próximas lives de cantores famosos:

Terça-feira (21/04)

16h – Grupo Menos é Mais. No canal oficial no YouTube.

17h30 – Raça Negra. No canal oficial do grupo no YouTube.

19h – Dilsinho. No canal oficial do cantor no YouTube.

Quarta-feira (22/04)

19h – Belo. No canal oficial do cantor no YouTube.

Quinta-feira (23/04)

18h – Thiaguinho. No canal oficial do cantor no YouTube.

19h – Jeito Moleque. No canal oficial do grupo no YouTube.

20h – Jorge Aragão. No canal oficial do cantor no YouTube.

Sexta-feira (24/04)

18h – Ludmilla. No canal oficial da cantora no YouTube.

21h – Simone e Simaria. No canal oficial das coleguinhas no YouTube.

22h30 – Felipe Araújo. No canal oficial do cantor no YouTube.

Sábado (25/04)

15h – Sorriso Maroto. No canal oficial do grupo no YouTube.

20h – Gustavo Mioto. No canal oficial do cantor no Youtube.

20h – Limão com Mel. No canal oficial do grupo no YouTube.

Domingo (26/04)

16h – Mumuzinho. No canal oficial do cantor no Youtube.

18h – Luan Santana. No canal oficial do cantor no Youtube.

Quinta-feira (30/04)

20h – Calcinha Preta. No canal oficial da banda no YouTube.