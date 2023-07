Grupo Pixote se apresenta no Arraiá do Servidô de Osasco nesta sexta (14)

Grupo Pixote se apresenta no Arraiá do Servidô de Osasco nesta sexta...

O show do Grupo Pixote é a principal atração do tradicional Arraiá do Servidô de Osasco. O evento com entrada gratuita começa às 18h na Arena VIP, localizada no Jardim das Flores.

O vocalista Dodô e seus amigos vão embalar a festança ao som de “Nem de Graça”, “Saudade Arregaça”, “Insegurança” e “Dilema”, entre outras canções de sucesso.

O público poderá apreciar ainda bebidas e comidas típicas de quermesse, como quentão, vinho quente, milho verde, doces e salgados, cachorro-quente, pastel, carne louca, pescaria, entre outras.

Haverá também brinquedos para as crianças e a tradicional “Dança da Quadrilha dos Servidores”. O Arraiá do Servidô contará ainda com fogueira cenográfica.

Toda a renda arrecadada com a venda nas barracas será destinada às ações do Fundo Social de Solidariedade de Osasco.

