Grupo protesta contra fim da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Nesta sexta-feira (23), o movimento político das pessoas com deficiência do estado de São Paulo e do Brasil protesta contra o fim da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, criada há 14 anos. A partir de janeiro, o serviço será incorporado à pasta da Justiça e Cidadania, de acordo com a equipe de transição do governador de São Paulo eleito, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

As manifestações tiveram início por volta das 11h, na rua Boa Vista, capital paulista. “A extinção da secretaria significa um verdadeiro retrocesso no trato das questões relativas a esse segmento da população tão carente de políticas públicas e de respeito aos seus direitos”, diz o coletivo. “Vamos nos organizar e lutar para barrar essa decisão equivocada do governador eleito”, completam.

Incorporados à pasta da Justiça e Cidadania que será comandada pelo desembargador aposentado Fábio Prieto no governo de Tarcísio, os assuntos voltados à pessoa com deficiência serão coordenados por Marcos da Costa, advogado que presidiu a OAB-SP por duas gestões.

