Grupo reúne mais de 300 vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri e região

O Grupo Mazzini realiza processos seletivos para a contratação de mais de 300 profissionais de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região. Confira abaixo as vagas de emprego abertas e como se candidatar.

220 vagas de operador de atendimento II– SAC Retenção

Em um deles, uma multinacional do varejo está com 220 vagas de emprego abertas para o cargo de operador de atendimento II – SAC Retenção, para trabalhar na região do Tamboré.

O salário é de R$ 1.319,22 mais vale-transporte e vale-alimentação de R$ 200,00. A escala de trabalho é 6×1. Pede-se disponibilidade de horário até às 23h (2×1 domingo).

Os candidatos às vagas de emprego devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e experiência com ativo de vendas e retenção.

COMO SE CANDIDATAR: Mais informações sobre as vagas e como se candidatar pelo WhatsApp (11) 99753-1116.

Mais de 100 vagas para promotores de vendas temporários

Em outro processo seletivo, uma rede de hipermercados está com mais de 100 vagas temporárias, com chance de efetivação, abertas para promotores de vendas em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapecerica da Serra e Guarulhos e na região do Butantã, na cidade de São Paulo.

O salário é R$ 1.347,00 mais vale-transporte. O empregador fornece refeição no local de trabalho. A jornada é em escala 6×1, das 11h40 às 20h (2×1 domingos).

As vagas são para pessoas de 18 a 35 anos, de ambos os sexos, com experiência com vendas.

COMO SE CANDIDATAR: Mais informações sobre as vagas e como se candidatar pelo WhatsApp (11) 99753-1116.

