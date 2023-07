Guarda Civil de Itapevi realiza blitz para inibir uso de linhas cortantes

A Prefeitura de Itapevi iniciou, no último fim de semana, uma série de operações por toda a cidade para fiscalizar o uso de linhas cortante nas pipas. As ações contam com a GCM (Guarda Civil Municipal) de Itapevi e o Setor de Fiscalização de Posturas Municipais.

Na primeira operação, realizada sábado (8) na Avenida Eleutério Marçal dos Santos, no Condomínio Cocozza, foram apreendidos 29 carretéis com a “linha chilena”, seis recipientes que continham a mistura de cola com caco de vidro, além de pacotes de vidro moído.

Em Itapevi há uma lei municipal (2.770/2020) que proíbe o uso da linha chilena ou com qualquer substância cortante usada para empinar pipas e similares.

Quem for flagrado soltando pipa com a “linha chilena” terá de pagar multa de R$179,36, que corresponde a 76 UFMs (Unidades Fiscais do Município). Para quem armazenar e/ou comercializar o artefato, a multa é de até R$ 354,00.

A autuação pode até dobrar, chegando a R$ 358,72 (para quem solta) e R$ 708,00 (comerciantes que armazenam e vendem). No caso dos estabelecimentos, a reincidência resulta também na cassação do alvará de funcionamento.

