Guarda Civil de Osasco completa 34 anos com solenidade no Calçadão

Uma cerimônia realizada no Calçadão da Antônio Agú, na manhã desta terça-feira (18), marcou os 34 anos de fundação da Guarda Civil Municipal de Osasco. O evento contou com a presença do prefeito Rogério Lins, do deputado estadual Gerson Pessoa e de outras autoridades.

A solenidade foi marcada por homenagens, com a entrega da Lembrança Família Sangue Azul e a Láurea do Mérito Pessoal aos guardas que se destacaram nas em diversas ocorrências, além da execução do hino nacional.

O comandante da GCM, inspetor Erivan Gomes, agradeceu a presença de todos e falou sobre a importância de cada agente para a corporação. “A GCM de Osasco é formada por profissionais dedicados que saem de suas casas para propiciar à população e a todos aqueles que visitam a nossa cidade, tranquilidade e segurança mesmo que para isso tenham que sacrificar suas próprias vidas. É um orgulho ombrear com cada um de vocês. É um orgulho comandar essa gloriosa instituição”, afirmou.

Lins agradeceu a instituição pelos serviços prestados ao longo desses 34 anos de atuação e apontou a importância dos investimentos que a Prefeitura tem feito na área da segurança. “Ao longo desses sete anos, ampliamos a infraestrutura, atualizamos os armamentos e aperfeiçoamos os treinamentos. Além disso, nossas viaturas estão o tempo todo nas ruas para cuidar da população. Não vamos parar de investir em segurança pública e na proteção das famílias. A Guarda Civil Municipal é uma corporação que tem braços longos, braços fortes e cuida do nosso povo”, frisou.

Também participaram do evento, a vice-prefeita, Ana Maria Rossi, os secretários municipais Sérgio Di Nizo (Governo), Ribamar Silva (Casa Civil), José Carlos Vido (Assistência Social), Débora Lapas (Executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade), além do chefe de Gabinete, Fábio Grossi; o presidente do IPMO, Francisco Cordeiro da Luz Filho, os vereadores Délbio Teruel, Bispo Nunes, Josias Nascimento de Jesus (Josias da Juco) e Joel Nunes.

A solenidade foi prestigiada também pelo comandante do 14º BPMM, tenente-coronel Joaquim Keida, major do 14º BPM, Eduardo Mosna, tenente-coronel do 2º BPE, Marcelo Afonso Costa, tenente-coronel do 4º BIMEC, Leonardo Kuwabara, o delegado do Meio Ambiente, Paulo Sérgio Maluf Barroso, o delegado seccional de Osasco, José Flamínio Ramos Martins, entre outras autoridades.