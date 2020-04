Guarda Civil de Osasco recebe novas viaturas

A Prefeitura de Osasco entregou, nesta sexta-feira (24), três veículos à Guarda Civil Municipal. Duas das viaturas serão utilizadas pelas equipes da Ronda Escolar e uma será de uso exclusivo do Projeto Patrulha Guardiã Maria da Penha, que atende mulheres vítimas de violência doméstica e que possuem medida protetiva.

“Hoje a gente dá mais um passo importante, principalmente em relação ao combate à violência doméstica. Nossa administração tem trabalhado para proteger as mulheres e a vida”, disse o prefeito Rogério Lins durante visita à sede da Guarda Municipal, onde entregou os novos veículos.

As viaturas zero quilômetro do modelo Spin, da Chevrolet, foram adquiridas com uma emenda parlamentar da vereadora Ana Paula Rossi. “Apesar de estarmos num momento difícil de pandemia, infelizmente os casos de violência contra à mulher não param e até aumentaram”, destacou a vereadora.

Participaram da entrega das viaturas a vice-prefeita, Ana Maria Rossi, e os secretários José Virgolino, de Segurança e Controle Urbano, Cláudio Monteiro, da Habitação, e Thiago Silva, da Comunicação.

Em Osasco, mulheres vítimas de agressão e/ou que tenham medida protetiva e se sentirem ameaçadas, podem solicitar apoio da Ronda Guardiã Maria da Penha por meio dos telefones 156 ou 0800 771 6511. Além disso, o governo federal disponibiliza o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, onde podem realizar as denúncias.

