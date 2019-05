Guarda Municipal de Cotia estoura cativeiro e liberta vítima na manhã desta quinta

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia estourou um cativeiro e libertou uma vítima, na manhã desta quinta-feira (16), no bairro Mirante da Mata. A vítima foi encontrada amarrada e amordaçada dentro de um barraco e, ao ser resgatada, precisou de atendimento médico, pois estava em estado de choque.

A GCM chegou ao local depois de receber um chamado, via Central de Comunicação (Cecom), dando conta de que uma mulher havia sido abordada por quatro indivíduos que estavam em duas motos, e levada em seu próprio veículo, em frente à escola do filho, na Estrada Fernando Nobre.

Com as informações, características do veículo e placa, a GCM saiu em patrulhamento em busca de localizar o veículo, os criminosos e a vítima. Imagens dos totens de segurança também ajudaram a GCM a rastrear o percurso feito pelos criminosos.

Paralelamente a isso, a GCM foi ao endereço de registro do veículo da vítima, mas foi informada de que ela não morava mais no local. Na empreitada, a GCM conseguiu o telefone do marido da vítima, que de imediato fez o rastreamento do seu celular e foi possível saber em que local ela estava.

Ao chegar à rua Mirante da Barra, a GCM invadiu o local depois de ouvir o barulho da vítima tentando pedir socorro. Os criminosos não estavam mais no local. A vítima informou que os bandidos a deixaram levando seus cartões de crédito e bancário e senhas.

O veículo da vítima foi abandonado em uma rua, paralela à estrada Morro Grande, e vai passar por perícia, bem como o local usado como cativeiro.

Atuaram na ocorrência os GCM’s Cassiano, Célio, Celso, Dias, Almeida, Laércio, Anderson Viana e Cândido. O caso está sendo registado na Delegacia de Cotia, onde o delegado aguarda a chegada da vítima para dar o seu depoimento, o que deve acontecer nesta tarde.