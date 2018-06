Guarda municipal de Osasco salva a vida de criança engasgada

Um guarda civil municipal de Osasco salvou a vida de uma criança de um ano e sete meses, que estava engasgada. O caso aconteceu no fim de maio. De folga, o guarda Limoni foi chamado por vizinha, desesperada, com o filho, chamado Moisés, engasgado e com dificuldade para respirar.

Na ocasião o guarda civil realizou os procedimentos de primeiros socorros e conseguiu desobstruir as vias respiratórias da vítima, que em seguida começou a respirar e chorar.

Em decorrência do engasgamento, a criança estava sangrando pela boca. Com isso, imediatamente o GCM Limoni, pegou seu veículo particular conduzindo-a até o Pronto-Socorro.

A criança foi atendida medicada e transferida para o Hospital Geral de Cotia, onde permaneceu em observação, e passa bem.

A ação de Limoni foi elogiada pela Guarda Civil Municipal: “Parabéns Limoni, pelo profissionalismo, pois mesmo durante seu dia de folga não mediu esforços para salvar a vida do pequeno Moisés”.