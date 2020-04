Guarda Municipal de Santana de Parnaíba morre em acidente de moto

O guarda municipal Fábio de Oliveira, de Santana de Parnaíba, morreu em um acidente de moto, na segunda-feira (20), na rodovia dos Bandeirantes, na região de Jundiaí.

A Prefeitura e o prefeito Elvis Cezar manifestaram pesar pela morte do guarda. “Neste momento de dor e consternação, pedimos a Deus que dê conforto à sua família para que possam enfrentar esta imensurável dor com serenidade”, declarou, por meio de nota, a administração municipal.

Elvis Cezar afirmou, por meio das redes sociais: “É com extremo pesar que recebi a notícia do falecimento do nosso GMC De Oliveira. Gratidão por todo o trabalho na defesa dos cidadãos parnaibanos, que Deus possa confortar o coração dos familiares e amigos”.