A cada semana, a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana intensifica as ações preventivas em uma região diferente de Barueri. Denominada Bairro Seguro, a operação envolve bloqueios, pontos de visibilidade e patrulhamento pelas ruas e avenidas do bairro escolhido.

Sem prejudicar o policiamento no restante do município, as operações contam com empenho da Guarda Municipal – incluindo a Romu (Ronda Ostensiva Municipal, unidade tática de enfrentamento ao crime), viaturas pequenas, GTM (Grupo Tático de Motos) – e também do Demutran, que auxilia na fiscalização da legislação de trânsito.

“As ações são monitoradas in loco pelo micro-ônibus da Guarda, base móvel equipada com câmeras de vigilância e integrada em tempo real com a central de videomonitoramento”, informou a secretária de Segurança e Mobilidade Urbana, Regina Mesquita.

“Há duas semanas estivemos pelo Jardim Paulista. Na sequência, fomos para o Parque Viana e, na próxima semana, já vamos atuar em outro bairro”, relatou a secretária. “O objetivo é aumentar a presença da Guarda em todas as regiões da cidade para trazer mais segurança aos cidadãos.”

Pente fino

Segundo o comandante da Guarda de Barueri, Marcus Aparecido Guedes Ramos, a operação Bairro Seguro consiste em “ocupar” o bairro em períodos, dias e locais diferentes. “Montamos bloqueios simultâneos em vários pontos e em diversos horários. Paralelo a isso, há as viaturas que fazem o que chamamos de saturação, que é o patrulhamento pelas imediações”, destacou Guedes.

Nas blitze, são efetuadas a verificação de documentos e a revista em condutores, passageiros e veículos. Além de carros, motocicletas e caminhões, ônibus de linha também passam pela abordagem.