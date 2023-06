“Guardiões da Galáxia” é o filme do CineMaterna de junho no Kinoplex Osasco

“Guardiões da Galáxia” é o filme do CineMaterna de junho no Kinoplex...

O Kinoplex Osasco, que fica no SuperShopping, exibe “Guardiões da Galáxia – Volume 3” na sessão CineMaterna, destinada às mamães e responsáveis com bebês de até 18 meses. A sessão será exibida na terça-feira (6), às 14h.

Após o filme, o shopping center convida as mamães para um bate-papo com a consultora de Moda Fran Rocha, que falará sobre combinações de looks. O encontro acontece na Padaria B.Elem, que disponibiliza uma cortesia para todas as participantes da sessão e da conversa.

Já a sala de cinema é adaptada para atender às necessidades das crianças e ao conforto dos pais. O volume é mais baixo e a temperatura do ar-condicionado é amena. Além disso, são disponibilizados brinquedos para os bebês se entreterem durante a sessão e um trocador de fraldas dentro da sala. A escolha dos filmes ocorre por meio de uma votação diretamente no site www.cinematerna.org.br.

Guardiões da Galáxia – Volume 3

Sinopse: O amado grupo intergaláctico está se estabelecendo em sua nova casa, mas não demora muito até que suas vidas sejam reviradas pelo turbulento passado de Rocket. Peter Quill, ainda se recuperando da perda de sua amada Gamora, reúne sua equipe em uma missão perigosa para salvar a vida de Rocket que, se não for concluída com sucesso, pode ser o fim dos Guardiões.

Sessão CineMaterna: Guardiões da Galáxia – Volume 3

Quando: Terça-feira, dia 6 de junho, às 14h/

Onde: Kinoplex Osasco (Avenida dos Autonomistas, 1828 – Industrial Autonomistas)