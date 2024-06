“Guerra de Papel” traz tragédia grega à periferia em musical urbano em Barueri

O Centro de Eventos de Barueri recebe nesta quinta (27) e sexta-feira (28), o musical “Guerra de Papel”, uma adaptação contemporânea e urbana do mito grego de Antígona do grupo Tô Em Outra Cia. O espetáculo, com duração de 60 minutos, transpõe a tragédia clássica para o contexto das periferias brasileiras, abordando temas urgentes como violência, luto e vidas perdidas nas comunidades.

Nesta releitura brechtiana, Antígona é retratada como uma mulher negra em busca de justiça pela morte de seu filho Aramiz, vítima de uma bala perdida dentro da sala de aula. A peça, que conta com 12 canções executadas ao vivo por uma banda de quatro músicos, oferece uma poderosa reflexão sobre a realidade cotidiana enfrentada por milhares de brasileiros nas áreas periféricas.

Com entrada gratuita, os ingressos podem ser retirados uma hora antes do início da apresentação (marcada para às 20h) na bilheteria do teatro. O Centro de Eventos Barueri está localizado na Av. Sebastião Davino dos Reis, 672, no Jardim Tupanci.

“Guerra de Papel” promete ser uma experiência teatral impactante, combinando música, drama e crítica social. É uma oportunidade única para o público de Barueri e região vivenciar uma obra que une a tradição do teatro grego à realidade brasileira contemporânea, promovendo reflexões importantes sobre nossa sociedade.

O público é convidado a chegar com antecedência para garantir seus lugares neste espetáculo que promete emocionar e fazer pensar.