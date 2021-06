Guia ajuda restaurantes, bares e hotéis de Osasco e região a superar crise econômica

O sindicato empresarial de hotéis, restaurantes, bares e similares SinHoRes Osasco – Alphaville e Região elaborou um guia para ajudar empresários do setor a enfrentar a crise econômica gerada em meio à pandemia de covid-19.

O “GUIA SINHORES DE APOIO À EMPRESA – Superando a Crise Econômica da Covid-19″ reúne informações sobre as principais ferramentas de ajuda econômica disponibilizadas pelas prefeituras das cidades da base do sindicato empresarial, governo estadual, governo federal e pelo Clube SinHoRes.

“Nosso setor foi o mais atingido pela pandemia. Hotéis, bares, restaurantes, espaços de eventos e similares ainda sofrem um baque enorme. São empresas fechando diariamente e, as que ainda sobrevivem, seguem com dificuldades e precisam utilizar soluções para reduzir custos de gestão, conseguir pagar débitos tributários, salários ou parcelas de empréstimos. Esperamos que o GUIA possa ajudar nesse momento delicado”, afirmou o presidente do SinHoRes, Edson Pinto.

O material aborda o Programa de Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários de Osasco; Programa de Pagamento Incentivado de Parcelamento Administrativo de Barueri; Refis 2021 de Itapevi e Cajamar; anistia e parcelamento de dívidas de Santana de Parnaíba; Programa Débito Parcelado – desconto nas dívidas de ICMS e IPVA, do estado de São Paulo; linhas de crédito Pronampe e DesenvolveSP; e Serviços de Recuperação de Crédito e Abertura de Crédito oferecidos pelo Clube SinHoRes.

O guia é gratuito e está disponível no site do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região.

