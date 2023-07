Guia definitivo de termos e frases de cassino

Aqueles que estão começando a apostar muitas vezes ficam confusos ao se depararem com típicas frases de cassino. Esse mundo possui diversos termos próprios, muitos deles inclusive em inglês – na roleta existem alguns em francês também – o que deixa mais complicado para os que não falam o idioma.

Neste artigo vamos te deixar por dentro das principais expressões que você precisa saber para se ambientar, seja em um cassino online ou em um land-based (como são chamados os físicos).

Dividimos os termos em categorias, os gerais e os específicos de poker, roleta e blackjack. Confira:

Gerais

Jackpot

O sonho de todo apostador é ganhar um desses. O jackpot nada mais é do que um prêmio enorme que está se acumulando faz algum tempo e finalmente sai, depois de engordar bastante, para um sortudo.

É bastante associado aos slots (caça-níqueis), onde é mais comum, mas vale para pagamentos de qualquer modalidade.

Dealer

É o responsável por distribuir as cartas, seja no poker, blackjack ou Baccarat.

Odds

São as chances de vitória de cada aposta específica. São representados por porcentagens ou frações. Quando se coloca que as odds estão de 1:2, significa que há 50% de chance.

Isso é bem comum na roleta virtual, onde há diversos tipos de apostas com diferentes retornos baseados nas chances. Por exemplo, ao apostar em um único número, você pode dizer que chances são de 1:35 (bem mais usual) ou 2,857%.

Poker

All-in

Um dos momentos mais tensos de uma partida de poker é quando um dos jogadores dá um all-in. Isso significa que ele tem tanta confiança que se sairá bem na rodada que aposta todas suas fichas na mesa naquela mão. Uma vitória nessas situações traz um grande retorno, já derrotas tendem ao desastre.

Blind

Diversas modalidades de poker, como o Texas Hold’em (mais popular delas), tem como regra que os jogadores devem fazer uma aposta obrigatória no início. A isso se dá o nome de blind.

Existem dois tipos de blind, o big blind e o small blind. O big é feito pelo jogador duas posições ao lado do dealer seguindo o sentido horário. Ela é equivalente ao limite mínimo que os outros competidores devem apostar na mesa. Já o small é feito pelo jogador imediatamente à esquerda do dealer.

Flop

Existem modalidades de poker onde uma parte da mão é comunitária. Novamente, o Hold’em se encaixa nisso. Nele, três cartas são viradas na mesa e elas irão compor a mão de todos. O ato de revelar essa trinca geral aos jogadores é chamado de flop.

Variância

É um termo emprestado da estatística. Ele se refere aos desvios nos aproveitamentos de vitória dos jogadores. É impossível manter uma constância perfeita no poker, e quando um jogador experimenta uma queda ou aumento na média de vitórias que possui, se dá o nome de variância.

Kicker

É comum que dois jogadores possuam as mesmas combinações nas mãos, o que faz com que um desempate seja necessário. Se ambos possuem uma trinca de Ás, por exemplo, vence o que tiver a carta solta mais alta na mão. A essa carta desempate, se dá o nome de kicker.

Roleta

Carré

Se refere às apostas feitas no canto da roleta. Ou seja, qndo a ficha é colocada entre quatro números. O retorno dessas apostas é de 8 para 1.

Cheval

Significa cavalo em francês. Um equivalente em inglês a este termo é split, que significa dividir. A versão britânica dá uma melhor ideia do que se trata. É quando a aposta abrange dois números, um do lado do outro.

High / low

É o tipo de aposta feita nos números altos (high), que vão de 19 a 36, ou nos baixos (low) que são aqueles entre 1 e 18.

Straight-up

Quando se aposta em um número único ao invés de escolher uma categoria como cor, altos/baixos. As chances são menores (1 para 35), porém o retorno em vitórias é maior.

Blackjack

Cold Deck

Em inglês, significa baralho frio. Já dá para ter uma ideia do que se trata. É como os jogadores apelidam os baralhos quando eles estão em uma maré de azar.

Double down

No Blackjack, o jogador tem a opção de tentar novamente após falhar, subindo a aposta. A dinâmica consiste em dobrar o valor original. Caso a vitória venha, o lucro também é dobrado. A essa ação, se dá o nome de double down. Ela é comum em mãos de 9, 10 e 11.

Hot Deck

Traduzindo, é o baralho quente. Se o frio significa azar, você já deve ter imaginado que o sonho de todo jogador é se deparar com um desses.

House Edge

A casa sempre leva uma vantagem, afinal de contas cassinos são um negócio e precisam gerar lucro. Por isso, a probabilidade estatística de a casa vencer é sempre maior do que a do jogador. Esse é o chamado house edge. É comum em frases de cassino sobre outras modalidades também.

Perfect Play

Existem jogadores que preferem não se arriscar. Ao invés de colocar tudo a perder em busca de valores maiores eles seguem estratégias básicas e mais seguras. Elas são chamadas de “perfect play”.

Agora que você conhece as principais frases de cassino use a abuse desses termos quando for jogar.