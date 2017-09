Guilherme Arantes e Ivan Lins se apresentam em Barueri neste domingo

No dia 24 de setembro, a Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri realizará, às 10h, o Cultura no Parque – Especial Dia da Árvore, com o show gratuito do cantor e compositor Guilherme Arantes, apresentando os seus principais hits como “Planeta Água” e “Amanhã”, entre outras canções.

Já no dia 22, às 21h, Ivan Lins se apresenta pela primeira vez no palco do Teatro Municipal de Barueri para comemorar seus 50 anos de carreira. Os ingressos já estão à venda pelo site tickebrasil.com.br.

Ainda há o espetáculo infantil João e Maria, Patrulha Canina, stand-up do Sérgio Mallandro.