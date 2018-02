Gusttavo Lima publica vídeo com fuzil e declara apoio a Bolsonaro

Na noite desta quinta-feira, 22, o cantor sertanejo Gusttavo Lima causou polêmica ao postar uma foto atirando com um fuzil, e uma legenda apoiando o deputado federal e pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSC).

“Hoje em dia no Brasil só está desarmado o cidadão de bem. Revogação do Estatuto do desarmamento já… Nossas família e nossas casas protegidas, Barrett .50… Tarde no clube de tiro. Thank You brooo @mullertraining !!! #bolsonaro2018 @jairmessiasbolsonaro”, escreveu Gusttavo Lima.

Muitos fãs do cantor apoiaram o posicionamento do sertanejo. “Tem como curtir mil vezes? #bolsonaro2018”, escreveu uma seguidora. “Mito”, destacou um. “Boa Gusttavo Lima . É isso mesmo cara, seja autêntico. Concordo plenamente com você , não caia nesta ladainha de politicamente correto”, afirmou outro.

Em contra partida, outros seguidores do cantor se incomodaram com seu posicionamento. “Bolsonaro,sério? Que triste saber que você apoia esse tipo de pessoa…” escreveu um internauta. “Bolsonaro não ganha nem pra vereador numa cidade de interior. Beijos”, disse uma fã do cantor.

O vídeo foi feito durante uma aula de tiro nos Estados Unidos, segundo a marcação no post, na Ares Firearm Training.