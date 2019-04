“Há novas empresas por vir”, diz Rogério Lins após “SPTV” mostrar Osasco como “polo tecnológico”

Após matéria do “SPTV”, da TV Globo, destacar Osasco como um novo polo tecnológico, com a chegada de empresas como Mercado Livre e iFood, o prefeito Rogério Lins afirmou que “há novas empresas [da área de tecnologia] por vir”.

Ele não cita nomes por solicitação da direção de empresas que estão de malas prontas para Osasco, declarou. “As empresas pedem que a gente segure a informação e a gente respeita a estratégia de comunicação delas”.

Sobre a reportagem do “SPTV”, o prefeito comentou: “É difícil a grande mídia dar destaque em coisas positivas das cidades de um modo geral. E a gente tem ficado contente porque não somente essas empresas que se instalaram têm tido bons resultados como há novas empresas por vir”.

Empreendimentos abrem novas vagas de emprego

Na segunda-feira (22), a série de reportagens especiais “Trampo”, do “SPTV”, da TV Globo, destacou a chegada de empresas de tecnologia, que estão com vagas de emprego abertas, em Osasco.

A reportagem esteve nas sedes do iFood (na avenida dos Autonomistas, próxima ao Shopping União), onde novos funcionários passavam por treinamento, e do Mercado Livre (na região de Presidente Altino).

A empresa de entrega de comida, que chegou a Osasco em agosto do ano passado, afirmou que contratou cerca de 600 profissionais nos últimos meses e pretende contratar mais cerca de mil até o final do ano. Confira aqui a relação de vagas abertas no iFood.

Já o Mercado Livre, que se instalou na cidade há pouco menos de 3 anos, destacou que 40% dos cargos da empresa são preenchidos por moradores de Osasco e região.

Aporte bilionário

A empresa está recebendo um aporte de 1,85 bilhão de dólares, o que deve refletir em novas vagas de emprego. Cerca de 300 contratações devem ser feitas nos próximos meses, afirmou a empresa ao “SPTV”. As oportunidades costumam ser divulgadas aqui.

De acordo com a reportagem, 25% das empresas de tecnologia do país estão instaladas na região Oeste da Grande São Paulo, especialmente em Osasco e Barueri.

Estrutura e localização, próximas à Capital e cortadas por grandes rodovias, são apontadas como grandes fatores para o polo tecnológico crescente na região. Clique aqui e confira a reportagem do “SPTV”

