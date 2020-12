Habib’s vai manter rodízio de Bib’sfiha no cardápio

Com o sucesso da novidade anunciada na Black Friday deste ano, o Habib’s decidiu manter o rodízio de Bib’sfiha em seu cardápio. A partir dessa semana, é possível pedir o rodízio de Bib’sfiha de segunda a quinta-feira.

Quem for aos restaurantes da rede poderá comer quantas Bib’sfihas quiser por R$ 24,90 por pessoa. O preço de R$ 19,90 anunciado na Black Friday se tratava de uma oferta, mas ainda assim, o novo valor continua baixo com relação às outras opções concorrentes do Habib’s, como rodízios de pizza.

Além do preço um pouco mais alto do que na promoção da Black Friday, a rede anunciou ainda outra mudança: a Bib’sfiha de chocolate branco não está na lista de sabores inclusos no rodízio.

Os consumidores podem optar por Bib’sfihas Clássicas (carne, frango e calabresa com mussarela), Especiais (carne com muçarela, frango com creem cheese e quatro queijos com creem cheese) e folhada de chocolate.

Outra novidade que continua é a parceria do Habib’s com o Mercado Pago, que oferece desconto de R$ 8 no rodízio. A opção está disponível por R$ 16,90 na primeira compra paga com o Código QR do Mercado Pago.