Haddad fará caminhada no Calçadão de Carapicuíba

O candidato ao governo de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad, realizará uma caminhada no Calçadão de Carapicuíba nesta terça-feira (23). Evento ocorrerá às 16h30.

O coordenador do programa de governo do Haddad, deputado estadual Emidio de Souza, candidato a reeleição, também estará presente. “Serão duas grandes atividades na qual vamos apresentar nossas propostas para transformar São Paulo num estado com oportunidade e condições dignas de vida para o povo”, escreveu Emidio nas redes sociais.

Antes de Carapicuíba, Haddad e Emidio vão participar de uma caminhada em Embu das Artes.

