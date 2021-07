Haja cobertor! Madrugada deve ter registrar 7ºC em Osasco e Barueri e 4ºC em Itapevi

O frio continua e a madrugada desta quarta-feira (21) deve ser uma das mais geladas do ano, com a temperatura chegando a 7ºC em Osasco e Barueri, segundo o portal Climatempo.

Em Itapevi, a noite será mais gelada ainda, com mínima de 4º C. Carapicuíba deve ter 6º C. Nas quatro cidades, o período mais frio da madrugada será por volta das 4h, ainda de acordo com o Climatempo.

“A massa de ar frio e seco de origem polar vai garantir tempo estável e seco no decorrer de toda a semana. As madrugadas seguem geladas, inclusive com potencial para formação de geada entre a madrugada e o amanhecer, principalmente, nas regiões mais afastadas do centro expandido e nos municípios vizinhos da capital”, afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

