Halloween: caça aos doces é atividade gratuita no Continental Shopping nesta terça

O Continental Shopping, localizado na zona Oeste de São Paulo, preparou um evento especial de caça aos doces nesta terça-feira (31), para celebrar o HalloWeen. A atividade é gratuita e destinada às crianças com idade a partir de 4 anos.

As lojas participantes estão identificadas com a campanha através de adesivos e displays expostos. “Queremos incentivar a interação e a criatividade, queremos que seja uma experiência diferente de um passeio comum no shopping, então, a ideia é colocar uma fantasia ‘assustadora’ e buscar os doces pelo shopping, lógico, sem muitas travessuras”, diz Carolina Moura, gerente de Marketing do Continental Shopping.

Não é necessário fazer inscrição para participar da caça aos doces que será realizada ao longo do dia durante o horário de funcionamento das lojas, das 10h às 22h.

Participam da iniciativa quase 30 lojas, incluindo Aleatory, Angela Calçados, Boali, Hering, Instituto Interagir, Kidstock, Morana e Piccadilly.

SERVIÇO

Caça aos doces em clima de Halloween no Continental Shopping

Data: 31 de outubro

Recomendado para crianças a partir dos 4 anos

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré