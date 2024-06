Hambúrguer de pamonha, brigadeiro de milho e mais no Memorial da América Latina neste fim de semana

Hambúrguer de pamonha, brigadeiro de milho e mais no Memorial da América...

Neste sábado e domingo, dias 15 e 16 de junho, o Memorial da América Latina, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, recebe uma das comemorações mais tradicionais no Brasil: a festa junina, que também contará com o Festival do Milho. O evento tem entrada gratuita e ocorre das 11h às 21h.

São mais de 80 barracas com comidas típicas de quermesse e de outras regiões do país, comercializando mais de 500 opções de pratos, como: cuscuz, maçã do amor, arroz doce, quentão, vinho quente, pinhão, pé de moleque, paçoca, cocada, bolo de fubá.

Festival do Milho

Nas barracas que representam as brasilidades, os apaixonados por milho podem saborear delícias como: hambúrguer de pamonha (ao invés do pão, entra a pamonha grelhada com carne, queijo e outros condimentos), brigadeiro de milho, curau, bolo de milho, canjica, suco de milho, pamonha recheada, entre outras delícias.

Na barraca da Venezuela haverá pratos tradicionais à base de farinha de milho como as Arepas – considerado o pão venezuelano – e Cachapa (a panqueca de milho), entre outras iguarias.

Já no México, o público poderá degustar tacos, guacamole, tortillas, quesadilla, entre outros. Na barraca temática do Peru, um dos destaques é a bebida Chica Morada e os diferentes tipos de milho. Empanadas, torta frita, o tradicional sanduíche Choripán, entre outras delícias poderão ser encontradas na barraca Uruguai.

O evento contará também com barracas de sopas, além de food trucks com variedade de sanduíches, yakissoba, acarajé, pastéis, hambúrgueres e crepes. Massas, risotos, cervejas artesanais, refrigerantes, sucos naturais e água completam a parte gastronômica do evento no Memorial da América Latina.

Música ao vivo no Memorial da América Latina

A festa contará também com muita música para entreter toda a família em ambos os dias. Haverá ainda oficinas de danças, como o forró pé de serra, apresentações de quadrilhas e bandas musicais.

Além de ser pet friendly para fazer a alegria de tutores que quiserem levar seus bichinhos de estimação, haverá o espaço kids com muitas atrações para a criançada.

SERVIÇO

Festival do Milho e Festa Junina no Memorial da América Latina

Quando: 15 e 16 de junho (sábado e domingo), das 11h às 21h

Endereço: Avenida Mário de Andrade, 664, Barra Funda, com entrada nos portões 2 e 5, estacionamento pelos portões 8 e 15

Entrada Gratuita

Evento Pet Friendly