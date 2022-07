Hamburgueria de Carlinhos Maia The BBurgers chega a Osasco

A rede de hamburgueria gourmet The BBurgers, que tem como sócio o influenciador digital Carlinhos Maia, vai abrir a primeira unidade em Osasco em setembro. A hamburgueria será instalada na praça de alimentação do SuperShopping Osasco.

A The BBurgers chega ao shopping center para ampliar o leque de opções para quem gosta de saborear lanches. “Nossas opções gastronômicas são referências na região e estamos ansiosos para a chegada da The BBurgers”, diz Mariana Molina, gerente de Marketing do Supershopping Osasco.

Com um cardápio repleto de variedades, a hamburgueria possui três linhas de lanches: premium, combos e smash, e oferece opções para todos os gostos, como o Burguer do Carlinhos Maia, Vulcão, Smash Alho e Doguinho.

A rede foi fundada há três anos, em Sergipe, pelo empreendedor Ítalo Bruno e tem mais de 300 franquias em todo o país. Na região, além da unidade que está prestes a ser inaugurada no SuperShopping Osasco, a The BBurgers está presente em Barueri, Carapicuíba e Cotia.