Hamburgueria em Osasco recebe encontro de carros antigos na quinta-feira (10)

Os admiradores de carros antigos terão um ponto de encontro na quinta-feira (10), em Osasco: o tradicional 5ª Antiga. Evento acontece das 18h às 22h, na hamburgueria Quintal Oz, Vila Campesina.

Proprietários de carros antigos com mais de 20 anos poderão exibir os seus antigos durante o encontro casual. Para isso, é necessário fazer uma reserva diretamente com o Quintal Oz, via WhatsApp (11) 94641-2063.

Além de um ambiente aconchegante e despojado, a hamburgueria oferece Double Drink para os participantes e um cardápio com diversas delícias, com opções para todos os gostos. O espaço está localizado na Rua João Teixeira Machado, 268, Vila Campesina, em Osasco.

O 5ª Antiga é uma realização da Old Car Rock Fest. Mais informações sobre o evento podem ser consultadas também pelo WhatsApp (11) 96023-3536.