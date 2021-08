Havan faz surpresa para torcedores do Vasco no aniversário do clube

Neste sábado, 21 de agosto, o Club de Regatas Vasco da Gama completa aniversário de 123 anos de história. A Havan, como uma das patrocinadoras oficiais do clube, preparou um presente especial para a torcida cruzmaltina. O resultado foi divulgado nas redes socais da Havan, do empresário Luciano Hang e do Vasco da Gama.

A proposta era enaltecer o amor dos vascaínos pelo clube. Dois brusquenses fanáticos pelo Vasco foram convidados para virem até a Havan e participarem de um vídeo falando sobre a sua história de amor com o time. O que eles não sabiam é que os seus ídolos, o ex-jogador Carlos Germano e membro do atual elenco, o atacante Germán Cano, fariam uma surpresa para eles.

Bastante emocionados, os torcedores não seguraram as lágrimas de alegria. Além da mensagem dos ídolos, eles ganharam uma camisa oficial e diversos presentes do Vasco. “Só tenho a agradecer a Havan. Amor de torcedor não se explica, se sente com todo coração. Hoje é um dia que marcou a minha vida”, disse o torcedor, Marcos Antônio de Souza.

A torcedora, Nicoli Yasmin Groh, enfatizou o quanto a paixão pelo Vasco foi importante para que ela vencesse a depressão em 2018. Dias antes de completar 15 anos, ela desistiu da sua festa e pediu para ir ao Rio de Janeiro e visitar São Januário, o estádio do Vasco da Gama. “O amor que eu tenho pelo Vasco me ajudou demais e hoje estou realizando mais um sonho. Nunca imaginei que fosse possível algo assim, que iria receber uma mensagem do jogador que sou fã. Não tem como definir a minha gratidão”, disse.

Depois das surpresas, os torcedores foram recebidos pelo dono da Havan, Luciano Hang, que enfatizou o quanto é importante a valorização dos fãs, “são eles que dão força e incentivam as equipes em todos os momentos”. “Estamos muito felizes em reconhecer aqueles que amam o clube, que acompanham e estão presentes sempre. Com a homenagem que fizemos a eles, queremos reconhecer todos os torcedores do Vasco e parabenizar o clube pelo aniversário. Patrocinar é acreditar e nos sentimos honrados em estampar a camisa do Vasco da Gama e estarmos junto com o clube nesta data tão especial.”