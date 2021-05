HBO Max: concorrente da Netflix e Prime Video chega em junho a partir de R$ 19,97 por mês

A plataforma de streaming HBO Max entra em atividade no Brasil a partir de 29 de junho, com preço a partir de R$ 19,97 por mês.

A concorrente de serviços como Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus terá dois modelos de assinatura: Standard, com direito a três aparelhos simultaneamente e cinco perfis de usuário (incluindo perfis infantis, com conteúdo voltado para crianças) por uma mensalidade de R$ 28; e Mobile, para usuários que consomem vídeos no smartphone e tablet, a R$ 19,97 mensais. Haverá opção de assinaturas trimestrais ou anuais com até 30% de desconto.

Entre as atrações de destaque na plataforma estarão séries consagradas como “Game of Thrones”, “Família Soprano” e “Friends”, filmes da saga de “Harry Potter”, e animações como “Looney Tunes” e “Tom & Jerry”, além de filmes recentemente lançados no cinema e conteúdos originais, chamados de “Max Originals”.

A plataforma terá os filmes da Warner Bros., sem custo adicional, apenas 35 dias após seu lançamento nos cinemas da América Latina.

Além das assinaturas, o HBO Max terá uma modalidade de degustação, com alguns episódios de séries disponíveis gratuitamente a não assinantes.

O serviço HBO Go será descontinuado, e usuários e assinantes do serviço poderão migrar para o HBO Max.

