Helicóptero ligado ao tráfico internacional de drogas é apreendido em Carapicuíba

A Polícia Civil apreendeu dois helicópteros durante ação para combater o tráfico internacional de drogas. Uma aeronave foi encontrada em Carapicuíba e outra em Piracicaba, no interior de São Paulo.

A ação foi deflagrada na segunda-feira (27), por equipes da Unidade de Inteligência Policial (UIP) e da Divisão de Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba, além da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Americana, e teve o apoio do Serviço Aerotático (SAT), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

Depois de quatro meses de investigações para verificar uma suposta ligação das aeronaves com o tráfico internacional de entorpecentes, foi realizado o monitoramento de planos de voo. Os helicópteros foram localizados com a ajuda do Pelicano, aeronave da Polícia Civil.

O primeiro helicóptero foi abordado em Piracicaba. Segundo a polícia, o piloto informou que foi contratado para ir até o Mato Grosso do Sul para buscar uma caixa de dinheiro e levá-la até uma região próxima a Garça, também no interior de São Paulo.

Com o suspeito, foi apreendida a quantia de R$ 5 mil, parte do valor pago pelo serviço. O helicóptero foi encaminhado ao município de Americana, onde passou por perícia para verificar seu uso para o transporte de drogas. A perícia comprovou a existência de cocaína no banco traseiro. Dentro da aeronave foram encontrados documentos e um telefone via satélite, que foram apreendidos.

O segundo helicóptero monitorado foi encontrado em um aeroporto de Carapicuíba e passou também por exames periciais. Desta vez, o piloto não estava presente no momento da abordagem. No interior da aeronave, foi encontrada uma caixa com destinatário ao piloto do outro helicóptero abordado na operação e o nome de um homem no remetente. O objeto acompanhava o comprovante de recebimento e carregadores de telefone via satélite.