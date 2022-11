Henkel abre vagas de estágio em Itapevi com bolsa de R$ 1.700

A Companhia de Estágio está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio Henkel 2023, com vagas em Itapevi. A bolsa-auxílio oferecida pela multinacional é de R$ 1.700,00.

publicidade

Podem participar estudantes que tenham previsão de conclusão entre junho de 2024 e dezembro de 2025 nos cursos de: administração de empresas, comércio exterior, comunicação social/ marketing, economia, química, relações internacionais e todas as engenharias.

A empresa oferece, além da bolsa-auxílio, benefícios como vale-refeição ou alimentação no local, plano de saúde e odontológico, fretado, vale-transporte ou estacionamento, desconto no Gympass, seguro de vida, 13ª bolsa-auxílio e cartão benefício de Natal.

publicidade

Além de vagas em Itapevi, o Programa de Estágio Henkel 2023 oferece oportunidades para atuar na Lapa e em Jundiaí, em São Paulo.

Os interessados têm até o dia 11 de novembro para fazer a inscrição no site da Companhia de Estágios (https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/henkel/), onde podem encontrar mais informações sobre o processo seletivo.