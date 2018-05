História emocionante entre Alok e fã viraliza na internet

Único brasileiro na lista dos melhores DJ’s do mundo, Alok divulgou em suas redes sociais um vídeo contando a história por trás da letra de sua nova canção ‘Ocean’, composta em parceria com Zeeba e Iro. O vídeo acabou se tornando viral e já foi visto mais de um milhão de vezes no Youtube e Facebook.

A inspiração é real e vem da trajetória de uma fã do DJ Alok que morreu em decorrência de um câncer aos 12 anos, antes de realizar o sonho de conhecer o mar. Alok e a fã não chegaram a se conhecer. De acordo com a Billboard, “a garota pode não ter vivido para ver seus sonhos se realizarem, mas seu espírito vive para sempre na doce melodia de ‘Ocean'”.

“Resumidamente, a letra é mais ou menos sobre esse lance de qual é o sentido real da vida, sobre dar valor ao afeto e as pessoas; e não as coisas”, comenta Alok, que convidou um elenco de peso para o videoclipe do single, entre eles Rodrigo Santoro, Marina Ruy Barbosa, Maria Manoella e Genésio de Barros.

‘Ocean’ está disponível em todas as plataformas digitais desde o dia 26 e o clipe teve lançamento mundial domingo passado, dia 29. Outra informação importante é que a música terá seus royalties destinados a instituições que atendem crianças com câncer.

Assista ao vídeo de Alok explicando a história por trás da letra da ‘Ocean’:





Videoclipe de ‘Ocean’: