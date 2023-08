Hoje (29) e amanhã (30) tem “mamaço” em Osasco

Em parceria com o SuperShopping Osasco, a Secretaria de Saúde de Osasco realiza nesta terça (29) e quarta-feira (30), das 10h às 12h30, o II Mamaço de Osasco, evento que celebra o Agosto Dourado, mês dedicado a valorização da amamentação.

publicidade

A ação será no lounge do 2º Piso do shopping, logo ao lado da Centauro (Avenida dos Autonomistas, 1828, Industrial Autonomistas).

As inscrições gratuitas estão disponíveis no site do SuperShopping Osasco: www.supershoppingosasco.com.br.

publicidade

O II Mamaço tem como metas fundamentais: dar suporte e estímulo à amamentação materna, criar um espaço de convívio entre mães para que possam compartilhar suas experiências, oferecer orientações sobre os direitos das mães que também são trabalhadoras e que amamentam, além de téncicas sobre como extrair, armazenar e fornecer leite materno ao retornar ao trabalho. O enfoque principal é proporcionar um momento de bem-estar tanto para a mãe quanto para o bebê.

Confira a programação para os dois dias:

publicidade

10h – Acolhimento de mães e familiares e café da manhã;

10h10 – Orientação sobre os direitos da mulher trabalhadora que amamenta;

10h20 – Orientação sobre como ordenhar/armazenar e ofertar leite materno no retorno ao trabalho – Equipe do Banco de Leite Humano de Hospital e Maternidade Amador Aguiar da Secretaria de Saúde;

10h40 – Oficina: “Como fazer um Sling de Camiseta”, com a nutricionista Luciana da Silva Sampaio Jorge/Secretaria de Saúde;

11h – Massagem para mães – fisioterapeuta Maria Aparecida Dórea/Secretaria de Saúde;

11h20 – Dança circular para mães e bebês – fisioterapeuta Maria Aparecida Dórea/Secretaria de Saúde;

12h – Encerramento.