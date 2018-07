Hoje: Cineclube Sesi em Osasco exibe grátis Frozen e Atômica

As atrações desta quinta-feira, 5, no Cineclube SESI-SP em Osasco, no Jardim Piratininga, serão a animação Frozen e a ação Atômica.

Publicidade

O Cineclube SESI-SP apresenta grandes sucessos de bilheteria, com temática infantil e infanto-juvenil, no mês de julho, no SESI Osasco. Toda quinta, às 16h, filmes infantis, e às 19h30, sucessos infantojuvenis. A entrada é gratuita, com direito a pipoca.

As reservas dos ingressos e a programação completa estão disponíveis no Meu SESI (http://www.sesisp.org.br/meu-sesi). O Sesi Osasco fica na av. Getúlio Vargas, 401, Piratininga.

PROGRAMAÇÃO: