Hoje é dia da tradicional quermesse da Catedral Santo Antonio, em Osasco

A tradicional Quermesse da Catedral Santo Antonio, em Osasco, acontece aos sábados, domingos e feriados, das 18h às 23h, até o dia 24 de junho. A entrada custa R$ 5 (crianças até dez anos não pagam).

Este ano, toda a área onde ficarão as barracas foi coberta, para trazer mais conforto aos frequentadores. São mais de 2 mil metros de área coberta.

Durante a quermesse da Catedral Santo Antônio, os visitantes podem apreciar diversas comidas, como churrasco, caldo verde, lanche de pernil, pastel, fogaça, doces variados, a tradicional pamonha e uma série de outras delícias. Para as crianças, muita diversão nas barracas de pescaria, boca do palhaço, argolas e brinquedos.

Para aqueles que gostam de jogar, o espaço do bingo é uma boa pedida, onde a animação é garantida, com diversos prêmios doados pela comunidade e colaboradores. Nos dias frios, a dica é se aquecer com um vinho quente ou quentão típico da época.

88ª Quermesse da Catedral Santo Antônio

Data: De 19 de maio a 24 de junho (aos sábados, domingos e feriados)

Horário: Das 18 às 23h00

Entrada: R$ 5,00 ( com direito ao sorteio de prêmios)

Crianças até 10 anos: Entrada gratuita

Estacionamento: Rua da Saudade, 60 – com segurança