Hoje é o Dia “D”: Osasco tem 38 postos de vacinação contra a gripe

Acontece neste sábado, 12, o Dia “D” da vacinação contra a gripe. Em Osasco, a vacinação ocorrerá em 35 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), na Policlínica da zona Sul, Centro Dia do Idoso, em Presidente Altino, e em um posto volante no Osasco Plaza Shopping, totalizando 38 postos.

Publicidade

As unidades funcionarão das 8h às 16h, de acordo com a Prefeitura. No entanto, pode haver fechamento antecipado caso a demanda ultrapasse a capacidade operacional de atendimento da equipe.

Serão imunizadas crianças de 6 meses a 5 anos; pessoas com mais de 60 anos; gestantes; mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias; profissionais da saúde; professores da rede pública e particular; população indígena; portadores de doenças crônicas, como diabetes, asma e artrite reumatoide; indivíduos imunossuprimidos, como pacientes com câncer que fazem quimioterapia e radioterapia; portadores de trissomais, como as síndromes de Down e de Klinefelter; pessoas privadas de liberdade, e adolescentes internados em instituições socioeducativas, como a Fundação Casa.

A escolha desses grupos se deve ao fato de eles serem mais vulneráveis aos efeitos da gripe e sofrerem mais com seus sintomas e desdobramentos.

Para pacientes com comorbidades, é necessário prescrição ou laudo médico. Os que já estão cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) devem se dirigir aos postos em que estão cadastrados.

Publicidade

Realizada em todo o país pelo Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios, a campanha de vacinação contra a gripe termina no dia 1º de junho.

Em Osasco, entre 23/4, início da imunização, até 3/5 já foram imunizadas 42.851 pessoas.