Hoje tem “Dia de Rainha”, com maquiagem e corte de cabelo grátis em Carapicuíba

Em comemoração ao Dia da Mulher (8 de março), a Prefeitura de Carapicuíba realiza neste sábado (7), “Um Dia de Rainha no Parque”, com serviços gratuitos para as mulheres e toda a família.

O evento acontece no Parque Gabriel Chucre, que fica na avenida Consolação, 505, no Centro, das 10h às 14h, com corte e escova de cabelo, maquiagem e esmaltação, coleta de papanicolau (com senhas limitadas) e auriculoterapia.

Para quem quiser se exercitar, haverá também aulas de zumba, body combat, fitdance e arte marcial Tai Chi chuan.

“Um Dia de Rainha no Parque” é uma homenagem à mulher, mas as atividades são voltadas para toda a família. As crianças terão ainda brinquedos infláveis para curtir durante todo o evento.



“Um Dia de Rainha no Parque” em Carapicuíba

Data: Sábado, 07/03 // Horário: 10h às 14h // Local: Parque Gabriel Chucre, avenida Consolação, 505, Centro

