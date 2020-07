Hoje tem “Drive Julino” com pastel, maçã do amor e caldo de mandioca em Santana de Parnaíba

A Prefeitura de Santana de Parnaíba vai realizar o “Drive Julino” neste sábado (11). No evento, o público poderá trocar vouchers comprados antecipadamente por comidas típicas de quermesse, sem descer do carro.

O drive thru será das 18h às 20h, no Bolsão de Estacionamento, que fica no centro da cidade. Vouchers de R$ 10, R$ 20 e R$ 30 poderão ser trocados por lanche de pernil, maçã do amor, cuscuz, canjica, pastel, caldo de mandioca, carne louca e refrigerante.

O evento, realizado por meio da Secretaria da Mulher e da Família em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Santana de Parnaíba, seguirá as recomendações de segurança contra o novo coronavírus.

Para fazer reservas de vouchers ou obter mais informações, basta ligar para o telefone (11) 4154-6248.