Hoje tem duelo entre Vôlei Osasco e Praia Clube pela Superliga

Osasco São Cristóvão Saúde e Dentil Praia Clube travam o duelo dos líderes da Superliga nesta terça-feira (25), a partir das 21h30, na Arena Dentil, em Uberlândia, Minas Gerais. A partida é válida pela 3ª rodada do returno e terá transmissão do SporTV 2.

Osasco faz sua primeira partida fora de casa em 2022 após a vitória, de virada, sobre o Sesc RJ Flamengo. Na sexta-feira (21), no ginásio José Liberatti, as comandadas do técnico Luizomar marcaram 3 sets a 1, com direito a estreia de Ceren Kestirengöz. A turca foi a maior pontuadora, com 21 acertos, sendo eleita a melhor em quadra.

Com a chegada da ponteira/oposta turca, o treinador ganha mais uma opção na composição da equipe, que tem a base com Fabíola, Tifanny, Michelle, Carla, Rachael Adams, Fabiana e Camila Brait. Na vitória sobre o Rio de Janeiro, a levantadora Kenya substituiu Fabíola, que vem lutando contra dores nas costas.

Osasco é o vice-líder da Superliga, com 27 pontos (dez vitórias em 11 rodadas), enquanto a equipe mineira – com dois jogos a mais – ocupa o primeiro lugar, com 35 pontos e o retrospecto de 12 resultados positivos e um negativo.