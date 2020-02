Hoje tem feira de adoção de cães e gatos em Barueri

O Parque Shopping Barueri vai realizar mais uma edição da feira de adoção “Adote um Amor” neste sábado (15), das 11h às 17h.

O espaço será montado próximo a Le Biscuit, que fica no Piso L2 do shopping. As adoções são livres de taxas.

Todos os animais disponíveis para adoção são resgatados das ruas pela ONG parceira, a “Vira Lata Vira Amigo” , e já estão previamente castrados, vermifugados e vacinados.

Os interessados em adotar um peludinho precisam ser maiores de 21 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência aos organizadores da feira.