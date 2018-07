Hoje tem Feira de Adoção de Cães e Gatos no estacionamento da Prefeitura de Osasco

Hoje tem Feira de Adoção de Cães e Gatos no estacionamento da...

Neste sábado (21), será realizada mais uma Feira de Adoção de Cães e Gatos no estacionamento da Prefeitura de Osasco. O evento acontece das 10h às 16h, com uma van veterinária para vacinação de cães e gatos, food trucks e brinquedos infláveis para a diversão da garotada.

A feira é mais uma ação da administração osasquense para incentivar a adoção de cães e gatos. Já houve evento semelhante na Praça Dicran Echeferian, em Presidente Altino, quando foram disponibilizados 95 animais.

Os interessados devem preencher um cadastro e comprovar que têm condições para adotar um cão ou gato.

Após todo o processo, o munícipe não perde o contato com a Prefeitura. Isso porque a posse responsável do animal é averiguada através de telefonemas, visitas ou mesmo envio de fotos via WhatsApp, a fim de evitar o abandono dos bichanos.

DENÚNCIAS

Os animais disponibilizados nas feiras são resgatados pela administração municipal a partir de denúncias que chegam à Central 156.

De acordo com informações, os animais normalmente são encontrados em estados deploráveis. São vítimas de abandono, maus tratos ou atropelamentos. O maior índice de abandono de animais encontra-se no Jardim Conceição.