Hoje tem feira de adoção de gatos no Parque Shopping Barueri

O Parque Shopping Barueri realiza neste sábado (14), das 11h às 17h, uma feira de adoção de gatos, em parceria com a ONG House of Cats. Evento acontece mensalmente com o objetivo de ajudar felinos resgatados das ruas a encontrarem uma nova família.

publicidade

Todos os gatinhos disponíveis para adoção já são castrados, vermifugados e vacinados. Quem deseja adotar deve ser maior de 21 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência aos organizadores. Para ajudar, a ONG aceita doações de ração e cobertores para os animais que vivem no abrigo.

Evento será realizado no espaço dedicado especialmente aos animais dentro do empreendimento, a loja Vira Amigo Emotion Store, no piso L2, com entrada gratuita.

publicidade

Adoção de cães

Além dos gatos, o Parque Shopping Barueri também promove a Feira de Adoção de cães em parceria com a ONG “Vira Lata Vira Amigo”. O evento também acontece mensalmente e já podem marcar na agenda a data do novo encontro: 11 de junho.

Para ajudar o tutor nos cuidados com o seu novo pet, a loja Vira Amigo Emotion Store conta com diversos produtos, como brinquedos, camas, coleiras, potes para água e ração.

publicidade

SERVIÇO

Feira de Adoção de Gatos no Parque Shopping Barueri /

Data: sábado, 14 de maio /

Horário: das 11h às 17h ou até a última adoção /

Local: Vira Amigo Emotion Store //

Feira de Adoção de Cães no Parque Shopping Barueri

Data: sábado, 11 de junho /

Horário: das 11h às 17h ou até a última adoção /

Local: Vira Amigo Emotion Store