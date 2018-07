Hoje tem Marcha para Jesus em Osasco

Neste sábado, 14, o Conselho de Pastores de Osasco realiza a Marcha para Jesus 2018. A concentração dos evangélicos começará às 9h na Praça do Samba, km 18, e sairá de lá com destino ao Calçadão da Rua Antônio Agú, onde acontecerão apresentações de bandas gospel.

Para a realização da Marcha para Jesus, a Avenida dos Autonomistas, Rua Dona Primitiva Vianco e Rua República do Líbano serão interditadas. O trajeto está sinalizado por faixas para que o motorista busque rotas alternativas no período da marcha, que será das 9h às 12h.

Serviço

Marcha para Jesus

Dia: 14/7

9h – Concentração – Praça do Samba – km 18

9h30 – Saída com destino ao Calçadão da Rua Antônio Agú

Trajeto: Avenida dos Autonomistas, Rua Dona Primitiva Vianco e Rua República do Líbano até o Calçadão da Rua Antônio Agú