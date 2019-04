Hoje tem show gratuito do Ira! No Barueri Rock Fest

O estacionamento do ginásio José Corrêa, em Barueri, recebe, a partir das 13h, deste sábado (27) o Barueri Rock Fest. Seis bandas da cidade vão se apresentar mostrando ao público variados estilos do ritmo que há 60 anos não sai de moda. No encerramento do Festival, o consagrado grupo nacional Ira! se apresenta às 19h.

O Barueri Rock Fest é uma mostra musical organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo, abrindo oportunidade para as bandas locais mostrarem seu trabalho ao grande público. Os grupos vão executar composições próprias e interpretações de sucessos nacionais e internacionais.

“Esse festival é mais uma iniciativa da nossa secretaria que procura incentivar todos os estilos musicais. Assim como nos nossos cursos de formação artística e nos shows que organizamos, abrimos espaços para o samba, para o forró, para a música clássica e naturalmente para o rock também”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Jean Gaspar.

Às 13h, a Rockin’ Beer Banda abre o Barueri Rock Fest seguida pelo grupo Kolisão, Banda da Cultura (composta por professores da Secretaria de Cultura e Turismo), Rudes Project!, Folgatos e Bandaqui (com a participação da Banda da Guarda Municipal de Barueri).

O estacionamento do ginásio José Correa (av. Guilherme P. Guglielmo, 1000, Centro) terá, além da estrutura de palco e de público, uma praça de alimentação com bebidas, lanches e petiscos.