Homem abaixa bermuda e tenta invadir salão de beleza em Osasco

Um homem assustou funcionárias e clientes de um salão de beleza ao abaixar a bermuda e tentar invadir o estabelecimento, no Bela Vista, em Osasco. O caso aconteceu na última terça-feira (25).

As câmeras de monitoramento do salão registraram a ação do homem, que além de abaixar a bermuda, começou a fazer gestos obscenos para as mulheres que estavam no local. “Eu fui lá, peguei uma faca e fui atrás dele. Foi a hora que ele assustou e saiu correndo”, contou uma manicure do salão, à reportagem exibida nesta terça-feira (1°), no “Balanço Geral”, da Record TV.

Ao perceber que só tinha mulheres no local, o indivíduo ainda tentou forçar a porta para entrar. “Ele ficou olhando, rindo e quando ela bateu no vidro com uma faca pra ele sair, foi que ele saiu correndo”, disse outra mulher que presenciou o ocorrido.

Depois do episódio, moradores da região relataram às funcionárias do estabelecimento, em Osasco, que o homem já é um antigo conhecido na região. “Apareceram pessoas falando que ele já veio na praça, já mexeu com mulheres, já até apanhou por conta disso”, disse uma funcionária do salão.