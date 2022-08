Homem acusado de ser matador de facção é preso em Osasco

Um homem acusado de ser o matador de uma facção criminosa foi preso em Osasco, na última sexta-feira (29). De acordo com o “Brasil Urgente”, da Band, ele foi identificado como Francisco de Assis Pimentel de Oliveira, de 36 anos, e segundo a Polícia Civil, que efetuou a prisão, era procurado por homicídios em Pernambuco e Piauí e tem uma extensa ficha criminal.

Ainda de acordo com a reportagem, Assis, conhecido como Neguinho de Jesus, vivia escondido no Morro do Socó e só foi localizado quando foi buscar a esposa na Rodoviária de Osasco.

Além dos crimes praticados no nordeste, de acordo com a Polícia Civil, Assis também abrigava membros da facção durante missões na região.

