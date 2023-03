Homem agride a ex-mulher com a filha no colo durante briga por pensão em Carapicuíba

Homem agride a ex-mulher com a filha no colo durante briga por...

Uma discussão por causa de pensão alimentícia terminou com a morte de uma mulher e outras três pessoas feridas, na Vila Cristina, em Carapicuíba. O caso foi exibido na reportagem do “Cidade Alerta”, da Record TV, na quarta-feira (15).

O pedreiro estava trabalhando na fachada de uma residência quando Vitória, sua ex-companheira, passou pelo local para informar que voltaria até lá para conversar com o homem sobre a pensão da filha do ex-casal, de apenas 11 meses. Pouco tempo depois, Vitória voltou com a filha nos braços e acompanhada de sua mãe.

Segundo relatos, o pedreiro teria ficado incomodado com a cobrança e iniciou-se uma briga. Uma câmera de monitoramento de vizinhos registrou a confusão. Nas imagens, é possível ver quando o pedreiro joga a ex-mulher, que está com a filha no colo, no chão e começa a desferir vários golpes.

A mãe de Vitória, dona Vânia, tenta ajudar a filha e também é atacada pelo ex-genro. O pai de Vitória chega com uma barra de ferro nas mãos e parte para cima do agressor, que também avança sobre o irmão de Vitória. Depois dos ataques, o pedreiro fica no chão até a chegada da ambulância.

Dona Vânia foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A filha dela também ficou ferida e chegou a ficar internada em estado grave. O pai e irmão de Vitória também se feriram na confusão, mas passam bem. Ainda de acordo com a reportagem, o agressor também foi hospitalizado.

Os moradores do bairro se assustaram com o ocorrido. Manuel era muito conhecido na região e segundo relatos de vizinhos, era um homem tranquilo.

Com informações do “Cidade Alerta”