Homem agride ex-mulher em ponto de ônibus em Osasco

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante após agredir a ex-mulher, de 47 anos, na manhã deste sábado (17), em Osasco. A vítima estava no pronto de ônibus quando foi surpreendida pelo ex-marido, que não se conformava com o fim do relacionamento de dois anos.

A agressão foi registrada por uma câmera de monitoramento instalada próximo ao local. Nas imagens, agressor se aproxima e dá uma rasteira na ex-mulher, que cai no chão. Mesmo com a vítima no chão, o homem continuou com as agressões, com chutes e ponta pés.

Ele foi contido por dois rapazes segundos depois do ataque. De acordo com informações do “1° Jornal”, da Band TV, a vítima havia se separado do homem há cerca de um ano e sofria com ameaças.

Com medo, a vítima também já havia procurado a delegacia e registrado uma queixa contra o ex-companheiro e tinha ainda uma media protetiva contra ele, que não poderia se aproximar da ex-mulher, mas descumpriu a medida e partiu para a agressão.

A vítima teve lesões no rosto e no cotovelo. Ela foi socorrida, medicada e liberada em seguida. Já o agressor foi presso em flagrante e deve responder por lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e violência doméstica.

