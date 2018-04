Homem ameaça se matar no Centro de Jandira

Por volta das 12h40 desta quinta-feira, um homem tentou se suicidar no Centro de Jandira. Manoel dos Santos Gomes, 42, teria subido um poste em frente a Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade, após funcionários de uma empresa de telecomunicações terem deixado a escada junto ao poste por alguns minutos.

Para não Manoel não ser eletrocutado, a AES Eletropaulo desligou a energia no Centro da cidade. Além disso, o local foi interditado gerando um grande congestionamento para quem passava por ali. O corpo de bombeiros e o SAMU estavam no local acompanhando.

Por volta das 16h o homem se jogou do poste e caiu no chão. O homem foi socorrido pelos bombeiros e estava consciente, porém não se tem informações do seu estado de saúde. De acordo com a GCM, o homem possui transtornos mentais.

Veja o vídeo do momento da queda de Manoel