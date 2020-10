Homem anunciava vagas e abusava de mulheres em falsa entrevista de emprego

Um homem de 49 anos foi preso, nesta quarta-feira (7), suspeito de abusar sexualmente de sete mulheres. Ele anunciava falsas vagas de emprego e abusava das vítimas na sala comercial onde marcava as entrevistas.

O caso aconteceu em Anápolis, Goiás. O homem foi denunciado na segunda-feira (5) por uma das vítimas, que entrou em luta corporal com ele e conseguiu fugir. Ao menos nove mulheres foram enganadas, sendo que sete foram abusadas sexualmente, segundo a Polícia Militar.

“Uma das vítimas relatou esta situação. A mulher chegou ao local e desconfiou que não era nada de emprego. O autor percebeu, pegou uma faca e disse para ela escolher entre a vida ou ficar com ele. A vítima entrou em luta corporal e conseguiu fugir”, contou o sargento Patrick Gomes, ao portal UOL.

Após o registro da denúncia, o suspeito passou a ser monitorado pela polícia e foi preso em flagrante nesta manhã. “Demos voz de prisão e apreendemos uma faca, junto com essas duas vítimas de hoje. A notícia se espalhou e apareceram outras na delegacia”, explicou o soldado Célio Martins.

De acordo com as investigações, o suspeito fingia ser um empresário e se apresentava no Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Anápolis para conseguir o contato das vítimas cadastradas no sistema.

Ele alegava que tinha vagas de emprego abertas em sua suposta empresa. Segundo os policiais, o crime estaria ocorrendo há 30 dias e o suspeito entrou em contato com 27 mulheres nesse período. A polícia ainda não sabe quantas mulheres foram abusadas sexualmente.

As vítimas atraídas pela vaga de emprego eram recebidas em uma sala comercial de propriedade de uma imobiliária. Segundo a polícia, ele pegou as chaves do imóvel, tirou cópias e retirou a placa de “aluga-se” do espaço.

O suspeito, que ainda não apresentou advogado de defesa, e as vítimas devem ser ouvidos na Delegacia-Geral de Anápolis ainda nesta quarta-feira. A PM orienta que eventuais vítimas do homem entrem em contato pelo Disque Denúncia.