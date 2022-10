Homem arranca portão de motel com o carro para fugir sem pagar a conta

Um homem tentou fugir de um motel sem pagar a conta e acabou arrancando o portão do estabelecimento. O episódio aconteceu na manhã de segunda-feira (17), em Olinda, Pernambuco, e viralizou nas redes sociais.

Nas imagens que circulam na internet, é possível ver o momento em que o veículo aparece na via arrastando o portão, por volta das 9h20. O condutor ainda tenta fazer algumas manobras para se livrar dos ferros.

O funcionário do estabelecimento disse ao G1 que o rapaz estava acompanhado de uma mulher e que ambos chegaram ao motel na madrugada do domingo (16). Ele teria gasto R$ 240 com suíte e consumo, mas na hora de pagar, teria acelerado o carro e, mesmo com o portão fechado, avançou e foi embora.

O prejuízo para o motel, incluindo o valor da suíte, consumo e os gastos para consertar o estrago causado pelo homem, teria totalizado R$ 500. A polícia foi acionada para registro de um boletim de ocorrência.